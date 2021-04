De Waterbus, de lijndienst op het kanaal tussen Brussel, Van Praet en Vilvoorde, vaart opnieuw elke weekdag vanaf 3 mei 2021

Begin mei gaat de Waterbus weer van start, een stap naar een meer normale lente en zomer dit jaar: je kan je op een veilige én aangename wijze verplaatsen in de Kanaalzone tussen Brussel-Sainctelette, Van Praet en Vilvoorde-Steenkaai.

De Waterbus, een ruim schip als vervoermiddel, biedt grote voordelen. De verplaatsing gebeurt niet alleen zonder stress en parkeerproblemen, maar de ruimte en de plaats die de passagiers aan boord hebben is ook een plus.

Met voldoende buitenruimte en 2 ruime (binnen)dekken en is er de nodige plaats om in alle vertrouwen van een verplaatsing te kunnen genieten: een welkome verademing in deze barre tijden.

Wat niet wegneemt dat we de veiligheidsmaatregelen (social distancing, gezichtsbescherming, …) aan boord strikt bewaken*.

De Waterbus richt zich als regulier openbaar vervoermiddel op het brede publiek, op de inwoners en de pendelaars in de Kanaalzone, op scholen, kleine en grotere groepen fietsers, … De Waterbus heeft veel aandacht voor de zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers) en voor personen voor wie het klassieke openbaar vervoer soms minder vlot te gebruiken is (oudere personen, rolstoelgebruikers, personen met kinderwagen, …). De strategisch gelegen haltes sluiten aan op het conventionele openbaar vervoer en biedt aan de passagiers de mogelijkheid om op verschillende plaatsen op- en af te stappen nabij woongelegenheden, kantoren, winkels, parken, museums, ….