Windsurfer Lilian de Geus pakt 3e wereldtitel op olympische RS:X board

In Cádiz Spanje eindigt windsurfer Lilian de Geus op de 4de plaats in de medalrace van het Wereldkampioenschap RS:X en daarmee houdt ze al haar directe tegenstanders achter zich en verzekert zich van een derde wereldtitel (2018, 2020 en 2021). Kathy Spychakov (ISR) wordt tweede en Charline Picon (FRA) eindigt als derde. Op deze laatste dag stond heel weinig wind en moesten de windsurfers zich pompend naar de finish werken. Kiran Badloe scoorde ook een vierde plaats in de medalrace en was al verzekerd van de wereldtitel.

