Windsurfer Kiran Badloe wereldkampioen RS:X

Op de voorlaatste dag van het Wereldkampioenschap windsurfen in het Spaanse Cádiz verzekert Kiran Badloe zich van de wereldtitel in de olympische RS:X klasse. Met de medalrace nog in verschiet op 27 april is de voorsprong van Badloe op zijn naaste concurrent Byron Kokkolanis (GRE) zo groot dat de windsurfer van TeamAllianz al zeker is van zijn derde wereldtitel op rij. Badloe zijn trainingspartner Sil Hoekstra staat 12de en plaatst zich daarmee net niet voor de medal race op 27 april met de beste tien van het klassement.

