Team Childhood I vertrokken richting Litouwen voor proloog van The Ocean Race Europe

De VO65 van Team Childhood I is vanuit Den Haag vertrokken met als bestemming Klaipeda in Litouwen. Aan boord maar liefst negen talenten, zeven Nederlanders, een Zweed en een Zuid-Afrikaan. Deze talenten proberen tijdens de proloog een plek aan boord te bemachtigen voor The Ocean Race Europe. Zowel tijdens deze delivery trip richting Litouwen als de proloog zal het team onder leiding staan van Pieter-Jan Postma en vaste schipper E.J. van Housselt.

Pieter-Jan Postma kijkt uit naar delivery trip

Drievoudig-Olympiër Pieter-Jan Postma: “Het is mooi dat we eindelijk gaan varen. De afgelopen weken en maanden hebben veel van deze talenten hard gewerkt om de boot in topconditie te krijgen. Dat is gelukt. De boot is weer in wedstrijdconditie. Het logo van de World Childhood Foundation staat er mooi op. Met dit logo vragen we aandacht voor het bewustzijn over seksueel misbruik van kinderen en wat er gedaan kan worden om kinderen veilig te houden. Daarnaast zijn we trots op onze partners die dit mogelijk maken: Slättö, Neptunia, Janssen de Jong Groep, New Horizon en DutchSail. Natuurlijk hebben zij ook een mooie plek op de boot gekregen. Deze delivery van Den Haag naar Klaipeda in Litouwen gebruiken we als team om te trainen, procedures te ontwikkelen en in te slijpen. Daarnaast is het een mooie manier om weer aan elkaar en aan het leven aan boord te wennen.”

Proloog wordt gebruikt om te selecteren

De proloog zal gebruikt worden door Postma om tot een selectie te komen die het vanaf eind mei met hem en de eerder aangekondigde Gerd Jan Poortman, Peter van Niekerk en Wouter Verbraak onder leiding van schipper Simeon Tienpont zal opnemen in The Ocean Race Europe.

Postma: “We varen de proloog samen met nog drie andere VO65 boten. Naast de Team Childhood I zijn dat: Sailing Poland (Polen); The Austrian Ocean Race Project (Oostenrijk) en Ambersail-2 (Litouwen). Na de proloog keren wij korte terug naar Nederland. Dan zijn we in totaal bijna een maand weggeweest. Na een korte stop in Den Haag vertrekken we vervolgens naar Lorient, Frankrijk voor de start van The Ocean Race Europe op 29 mei.”

Crewlijst delivery + proloog

Jelmer van Beek (NED)

Rutger Vos (NED)

Max Deckers (NED)

Laura van Veen (NED)

Arianne van Loosdrecht (NED)

Lars van Stekelenborg (NED)

Robin Jacobs (NED)

Julius Hallström (SWE)

Matt Whitehead (SA)

Pieter Jan Postma (NED)

E.J. van Housselt (NED)

Proloog

9 mei 2021 – Stage 1: Klaipeda, LIT => Gdynia, POL.

12 mei 2021 – Stage 2: Gdynia, POL => Stockholm, SWE.

16 mei 2021 – Stage 3: Stockholm, SWE => South Sweden Waypoint.

The Ocean Race Europe

29 mei 2021 – Leg 1: Lorient, FRA => Cascais, POR.

6 juni 2021 – Leg 2: Cascais, POR => Alicante, ESP.

13 juni 2021 – Leg 3: Alicante, ESP => Genua, ITA

World Childhood Foundation

De VO65 Childhood I zeilt om aandacht te vragen voor de World Childhood Foundation. De Childhood Foundation is opgericht door H.M. Koningin Silva van Zweden en zet zich om kinderen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik. De stichting ondersteunt lokale organisaties die nieuwe en innovatieve methoden ontwikkelen om kwetsbare kinderen en gezinnen te helpen.

DutchSail

DutchSail is een non-profit Stichting met als doel: het samenbrengen en samenhouden van partijen die direct en indirect een bijdrage kunnen en willen leveren aan het welzijn van de watersport. Een onderdeel is het logischer en makkelijker maken van de huidige grote stap van de Olympische zeildisciplines naar het offshore zeilen. DutchSail spant zich tevens in om innovatie in de watersport, waarin de nauwe relaties met de kennisinstellingen in ons land een belangrijke rol vervullen, nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.