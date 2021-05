Inschrijving Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace 2021 geopend

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 opent de online inschrijving voor 56ste Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. Gezien de huidige ontwikkelingen en verwachtingen met betrekking tot de pandemie, is het organisatiecomité positief gestemd over de doorgang van het evenement. Dat betekent dat teams zich weer kunnen opmaken voor de start op vrijdagavond 27 augustus 2021. De honderden jachten zullen dan vanuit 13 havens langs het Marker- en IJsselmeer vertrekken. Om een etmaal later voor de kust van Medemblik te finishen.

“In principe gaan we op vrijdagavond 27 augustus van start. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ondertussen houden we nauw contact met de veiligheidsregio, gemeente Medemblik en Rijkswaterstaat en volgen we de RIVM-richtlijnen op de voet. Mochten de ontwikkelingen aanpassingen vereisen, dan zullen we op- of afschalen”, aldus Klaas Jan Kroon, voorzitter van het 24 Uurs Comité. Wordt het door de dan geldende beperkingen onmogelijk om de 24 Uurs Zeilrace te varen, dan krijgt eenieder het inschrijfgeld volledig gerestitueerd.

Over Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace

De Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers organiseert voor de 56ste keer de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. De combinatie van navigatiekunst, zeilen, de gezelligheid en overleven maakt het evenement nog altijd geliefd bij jachtzeilers. Het deelnemersveld bestaat uit toer- en wedstrijdklassen. Alle teams moeten in een etmaal zoveel mogelijk zeemijlen afleggen. Ze mogen de vastgestelde rakken op het IJsselmeer, Markermeer, de Waddenzee en de Noordzee slechts twee keer zeilen, dus navigatie is essentieel. Naast zeewaardigheid en uithoudingsvermogen van de gehele bemanning, zijn een goede interpretatie van het weer, het vaargebied en de stromingen belangrijke factoren voor het eindresultaat.

Deelname aan de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace is mogelijk in de ORC Club volbemand en doublehanded, Ronde- en Platbodemjachten, VKSJ (klassieke) jachten, PolyClassic jachten, zeegaande multihulls alsmede in niet-gemeten kajuitzeiljachten. Het overgrote deel van de vloot doet mee aan de tocht. De rest verdeelt zich over de diverse wedstrijdklassen.

De Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: Gemeente Medemblik en Stadshavens Medemblik.

www.24uurszeilrace.nl