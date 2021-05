IN 2021 GEEN BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT

“Wat was het mooi, wat was het een feest! Dordrecht ziet dat hier ook wat gebeurt dames en heren!”, aldus burgemeester Hein van der Loo tijdens de opening van het evenement Binnenvaartdagen Zwijndrecht op vrijdag 13 september 2019. Een publieksevenement dat om het jaar terug zou moeten keren, maar Corona is in 2021 helaas de spelbreker.



BESLISSING

Was het nu een moeilijke of makkelijke beslissing? Voorzitter van de Stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht Piet de Bruin (De Bruin Horeca): “Tja, voor allebei iets te zeggen. Het evenement stond gepland in september 2021. Wellicht een kritisch moment. Wat kan dán wel, wat niet?” Goed overleg met de gemeente Zwijndrecht, het bedrijfsleven én de Veiligheidsregio heeft de organisatie doen besluiten het evenement te verplaatsen naar september 2022. “Zoveel onzekerheid, zoveel factoren, extra maatregelen en dus extra kosten… dat is het niet waard. Hoe ontzettend jammer het natuurlijk ook is.”

ALLES VOOR NIETS?

Anno mei 2021 is de organisatie van zo’n publieksevenement, waar duizenden mensen op afkomen, een hele opgave. Waar je dus ook al vroeg genoeg mee moet beginnen. “De basis stond. En staat. Dit is zeker niet voor niet geweest”, aldus Rutger Hoogerwerf van BURO RUW – medeorganisator en secretaris van de Stichting. “Contacten met leveranciers, muzikanten, entertainment, scholen én natuurlijk sponsoren zijn ontzettend belangrijk. Het is geen kwestie van simpelweg doorschuiven, maar alle tijd en aandacht is een nuttige en noodzakelijke besteding geweest. We gaan vol goede moed en vertrouwen naar volgend jaar. De Binnenvaartdagen 2022 komen er aan!”

FINANCIËLE STROP?

Tijd is geld. Penningmeester van de Stichting Jan van Laar (Maritiem Courant) licht toe: “Ja, we hebben aan de organisatie van het evenement al ontzettend veel aandacht besteed. Het was niet zo dat we vanuit 2019 een enorme spaarpot hebben meegenomen. De gehele organisatie is vrijwilligerswerk geweest en een pure investering. Maar met 1 doel: We moeten doorgaan met dit geweldige evenement voor de gehele binnenvaartsector.” De onzekere tijden moeten voor sponsoren natuurlijk ook een impact hebben. “Ja, dat klopt. Maar we hebben in 2019 laten zien wat we met elkaar kunnen neerzetten en een vertrouwensband gecreëerd. We hebben dan ook op dit vlak alle vertrouwen in het komend jaar!”

OVER DE BINNENVAARTDAGEN ZWIJNDRECHT

In 2019 is de 1e editie georganiseerd: een gratis publieksevenement voor de regio waar educatie en voorlichting hand in hand gaan met entertainment en live muziek. Hier zijn in 2 dagen tijd bijna 17.000 mensen op af gekomen. Het evenement, dat plaatsvindt langs de kade bij het Veerplein/Maasplein in Zwijndrecht, wordt georganiseerd vanuit Stichting Binnenvaartdagen Zwijndrecht.