Internationale erkenning voor Delta Marina

Kortgene- Ook in 2021 heeft de internationale jury van de FEE international in Nederland weer blauwe vlaggen uitgereikt. 183 jachthavens en 56 stranden ontvingen deze onderscheiding. Ook Delta Marina mocht deze onderscheiding wederom ontvangen.

Duurzaam, schoon en veilig

De jachthavens en stranden die jaarlijks de Blauwe Vlag ontvangen moeten duurzaam, schoon en veilig zijn. De Blauwe Vlag is slechts één jaar geldig. Er wordt dus jaarlijks gekeken naar een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem) water, goede en schone sanitaire voorzieningen, veilige omgeving en nog veel meer.

Naast de Blauwe Vlag mag Delta Marina dit jaar ook weer de Groene Wimpel ontvangen. Deze Groene wimpel is een erkenning voor jachthavens die zich extra inspannen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In Nederland zijn er slechts 25 groene wimpel havens en Delta Marina is de enigste Zeeuwse jachthaven die deze erkenning mag voeren.

“Het is ieder jaar weer een kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke organisatie ons beoordeeld en onze jachthaven een Blauwe Vlag certificering waard vindt”, zegt Monica de Vast van Delta Marina. “We investeren in een kwalitatief goed product waarbij duurzaamheid, omgeving en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag en de Groene Wimpel vormen daarbij een goed kader. Daarnaast is het voor onze gast een garantie dat ze afmeren in een schone en veilige haven met schoon (zwem) water en nog veel meer.