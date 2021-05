Matrozen in opleiding gered tijdens oefening

Drie matrozen in opleiding bij de Koninklijke Marine zijn dinsdagmiddag 4 mei tijdens de eindoefening van de Eerste Maritieme Militaire Vorming (EMMV) op het IJsselmeer te water geraakt. Eén persoon moest met een schouderblessure naar het ziekenhuis. Dat meldt de Koninklijke Marine.

In totaal moesten 53 EMMV-leerlingen worden gered. Ze zaten in rubberboten die te ver afdreven. Door de harde wind lukte het niet de boten weer in de goede richting te krijgen en door de storm maakten de vaartuigen water. Waarschijnlijk belandden de matrozen in het water bij het hozen.

Binnenvaartkrant