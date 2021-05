Team Childhood I begint proloog met derde plaats in coastal race Klaipeda

In Klaipeda, Litouwen was vrijdag de start van de Proloog voor The Ocean Race Europe. Deze wedstrijd ter voorbereiding op The Ocean Race Europe, begon met een coastal race voor de kust van Klaipeda. Het Nederlands – Zweedse Team Childhood I finishte als derde. Team coach Pieter Jan Postma was na afloop tevreden. “Het is een goed begin. We zijn pas net begonnen met elkaar te varen. Het team is jong en nieuw bij elkaar. Maar gedurende de wedstrijd schoven we al naar voren in het veld.”

De winst in de coastal race ging naar Sailing Poland. De lokale favorieten van AmberSail2 pakte het zilver. Het Oostenrijkse Ocean Race Project finishte achter Team Childhood I op de vierde plaats.

Postma: “We zijn als team pas net begonnen. We varen pas net met elkaar, dus dat is nog even wennen. Dat zie je vandaag terug in wat kleine dingen, waarbij de wedstrijd eigenlijk te kort is om die nog goed te maken. We zijn tevreden met hoe het ging en waar we staan. Ondanks dat we terug moesten bij de start, omdat we net te vroeg waren, konden we het Oostenrijkse team in de eerste downwind al terugpakken . Tegen het einde van de wedstrijd kwamen we ook steeds dichter bij de AmberSail2 op de tweede plek. Dit is een goed begin. Hiervan uit kunnen we verder gaan werken.”

Proloog wordt gebruikt om te selecteren

De proloog zal gebruikt worden door Postma om tot een selectie te komen die het vanaf eind mei met hem en de eerder aangekondigde Gerd Jan Poortman, Peter van Niekerk en Wouter Verbraak onder leiding van schipper Simeon Tienpont zal opnemen in The Ocean Race Europe.

Postma: “We varen de proloog samen met nog drie andere VO65 boten. Naast de Team Childhood I zijn dat: Sailing Poland (Polen); The Austrian Ocean Race Project (Oostenrijk) en Ambersail-2 (Litouwen). Na de proloog keren wij korte terug naar Nederland. Dan zijn we in totaal bijna een maand weggeweest. Na een korte stop in Den Haag vertrekken we vervolgens naar Lorient, Frankrijk voor de start van The Ocean Race Europe op 29 mei.”

Crewlist proloog

Jelmer van Beek (NED) – co-skipper

Rutger Vos (NED)

Max Deckers (NED)

Laura van Veen (NED)

Arianne van Loosdrecht (NED)

Lars van Stekelenborg (NED)

Robin Jacobs (NED)

Julius Hallström (SWE)

Matt Whitehead (SA)

Pieter Jan Postma (NED)

E.J. van Housselt (NED) – skipper

Voor Team Childhood I staat het leerproces voorop tijdens deze proloog. De proloog zal gebruikt worden door Postma om tot een selectie van zeilers onder de dertig jaar te komen die het vanaf eind mei met hem en de eerder aangekondigde Poortman, Van Niekerk, Verbraak en Tienpont gaan opnemen in The Ocean Race Europe.

Zondag wordt de proloog hervat met Stage 1 van Litouwen naar Gdynia in Polen.

World Childhood Foundation

De VO65 Childhood I zeilt om aandacht te vragen voor de World Childhood Foundation. De Childhood Foundation is opgericht door H.M. Koningin Silva van Zweden en zet zich om kinderen te beschermen tegen geweld en seksueel misbruik. De stichting ondersteunt lokale organisaties die nieuwe en innovatieve methoden ontwikkelen om kwetsbare kinderen en gezinnen te helpen.

DutchSail

DutchSail is een non-profit Stichting met als doel: het samenbrengen en samenhouden van partijen die direct en indirect een bijdrage kunnen en willen leveren aan het welzijn van de watersport. Een onderdeel is het logischer en makkelijker maken van de huidige grote stap van de Olympische zeildisciplines naar het offshore zeilen. DutchSail spant zich tevens in om innovatie in de watersport, waarin de nauwe relaties met de kennisinstellingen in ons land een belangrijke rol vervullen, nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.