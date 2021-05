Ludieke aftrap crowdfunding campagne Skûtsje Verwisseling

Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is de officiële aftrap van de crowdfunding campagne van Skûtsje Verwisseling. Met de campagne hoopt Team Verwisseling voldoende geld op te halen voor een nieuw grootzeil en gaffel. Tot en met zaterdag 12 juni worden tal van (online) activiteiten georganiseerd om dit doel te bereiken.



Op 13 mei, vanaf 13:00 uur, zal het team met het skûtsje aanwezig zijn in de havenkom van Woudsend. Daar zal de befaamde schommelconstructie voor het maststrijken ingebouwd worden. Deze wordt gebruikt bij deelname aan de Strontrace en maakt het mogelijk om de mast in recordtijd te strijken en weer te zetten. Wanneer aan het eind van de middag alles ingebouwd is en de ruim 1,5 ton aan loodbroodjes aan boord is getild, volgt een uitgebreide demonstratie.

Aan het begin van de avond wordt de aftrap van de campagne in de meest letterlijke zin voortgezet. De teamleden zullen al fietsend de verlichting van de Verwisseling ontsteken en brandend houden, terwijl de zon langzaam ondergaat.

Via social media zullen we uitgebreid verslag doen van alle activiteiten:

Facebook: www.facebook.com/skutsjeverwisseling

Instagram: www.instagram.com/skutsjeverwisseling

Twitter: www.twitter.com/verwisseling

Vanzelfsprekend nemen wij alle geldende corona-maatregelen in acht en rekenen daarbij op uw begrip.