Zeiler Nicholas Heiner klimt in klassement WK Finn naar 12de plaats

Op de voorlaatste dag van het WK Finn kwamen de 52 zeilers eindelijk weer in actie na twee ‘verloren’ dagen. Op de Atlantische Oceaan, voor de kust van Porto, stonden op 9 mei te hoge golven om veilig de haven uit te komen. Op 10 mei was de wind zo onstabiel dat, na 4,5 uur op zee, de wedstrijdleiding de hoop opgaf. Heiner scoort op 11 mei 9-17-9 en klimt daarmee naar een 12de plaats in het klassement, na zes gezeilde races.

Op 12 mei staan de laatste drie races van dit WK op het programma. Op kop gaat Andy Maloney uit Nieuw Zeeland. Opvallend, want Maloney won recent de America’s Cup met zijn land en is er een poosje uit geweest. Net zo als zijn team- en landgenoot Josh Junior die de derde plaats bezet. Op de tweede plaats staat de Europees kampioen Zsombor Berecz uit Hongarije.

Heiner: “Net niet”

Voor Nicholas Heiner is het podium te ver weg op de laatste dag. Maar de zeiler uit Enkhuizen wil er alles aan doen om op 12 mei zover mogelijk te stijgen in het klassement.

Heiner analyseerde zijn dag als volgt:

“Drie races gehad. Eerste race stond weinig wind. Voor de tweede en derde wedstrijd hadden we een mooi windje met veel deining. Golfen van zo een 3,5 meter. Dat maakt het technisch lastig varen. Dat ging wel goed eigenlijk. Maar het was zo een dag, van elke keer net niet. Best wel wat goede dingen gedaan. Maar ja, de grote winst pak ik niet. Zoals die race vijf, waarin ik 17de word. lk lig er goed bij, zeil een goed kruisrak en dan in het laatste deel van de race zit je er net niet bij en verlies je een hoop. Daar mis je de slag net.”

Wat is de oorzaak?

“Misschien mis ik wat scherpte. Het was in ieder geval elke keer net niet. Dus geen goede dag. En ja, dan eindig je met een gemiddelde dag score. Morgen nog drie races, dan hebben we totaal negen potten gevaren. Het podium is volgens mij wel redelijk uit zicht. Het is nu gewoon zaak zo hard mogen te stijgen. Kortom, morgen drie keer goed varen.”

Uitslagen: https://proregatta.com/events/162

Website evenement: http://2021.finngoldcup.org