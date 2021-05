Tanker ramt Gerrit Krolbrug; Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gestremd

In de nacht van vrijdag 14 of zaterdag 15 mei heeft een tanker de Gerrit Krolbrug in Groningen geramd. De brug over het Van Starkenborghkanaal is zeer zwaar beschadigd en kan niet meer open. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) is daardoor gestremd.

Binnenvaartkrant