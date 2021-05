Barqo en Vaarzeker slaan handen ineen voor pechhulp

Vanaf 1 mei 2021 werken Vaarzeker en Barqo samen op het gebied van pechhulp. Barqo is hét Nederlandse platform om boten te huren en verhuren. Vaarzeker biedt een totaal oplossing voor pechhulp voor boten aan. Vanaf nu kunnen klanten van Barqo rekenen op de technische ondersteuning van de monteurs van Vaarzeker wanneer de gehuurde boot onverwijld mankementen vertoont.

Barqo

Barqo is een Nederlands verhuur platform voor boten, voor zowel booteigenaren als vlooteigenaren. De klanten van Barqo zijn particuliere huurders, waarvoor Barqo een veilig en vertrouwd platform biedt. Op die manier draagt zij bij aan de deeleconomie, waardoor bestaande boten meer worden ingezet en verspilling wordt voorkomen.

Vaarzeker

Vaarzeker is een Nederlandse aanbieder van pechhulp en hulpverlening voor pleziervaartuigen op abonnementsbasis. Hiermee zijn booteigenaren verlost van hoge en ontransparante kosten bij problemen, en kunnen voor een vaste prijs per maand vrijwel onbeperkt gebruik maken van deze diensten.

Vaarzeker gaat pechhulp en telefonische assistentie organiseren

Alle boten kunnen te maken krijgen met technische problemen. Dat is heel vervelend voor huurders, maar ook voor de verhuurders. Om de huurders zo snel mogelijk weer op pad te krijgen en de verhuurders te ontzorgen, heeft Barqo Vaarzeker gevraagd om deze diensten voor haar te gaan uitvoeren. Vaarzeker is enorm trots op het vertrouwen dat Barqo hiermee in onze handen legt. De ervaren monteurs van Vaarzeker staan 7 dagen per week ter beschikking van de klanten van Barqo wanneer zij onverhoopt met technische problemen te maken krijgen.

Vaarzeker.nl