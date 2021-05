24 uur non-stop varen, hoe doe je dat? Gratis webinar

In samenwerking met de organisatoren van de 24 Uurs Zeilrace organiseert Zeilen een gratis webinar voor iedereen die van plan is om 24 uur (of langer) door te zeilen. Of dit nou in wedstrijdverband is of je eerste oversteek naar Engeland; er zijn een aantal elementen die altijd bij deze uitdaging komen kijken.

