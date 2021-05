NAUPAR Gastheer van het Landschap Nationaal Park Nieuw land

NAUPAR mag zich als een van de eerste bedrijven ‘Gastheer van het Landschap’ noemen. En daar zijn ze trots op: ‘We zijn een mooie samenwerking aangegaan met Nationaal Park Nieuw Land en als Gastheer bieden wij onze gasten een prachtige én leerzame ervaring in dit veelzijdige natuurgebied’, aldus Pouwel Slurink, directeur van NAUPAR.

Nationaal Park Nieuw Land bestaat uit vier natuurgebieden, verdeeld over 29.000 hectare land en water: de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden. ‘Samen met een aantal andere ondernemers vormen wij nu een sterk recreatienetwerk, waarin we samenwerken om bezoekers uit binnen- en buitenland een veelzijdige, avontuurlijke en educatieve ervaring te bezorgen’, vertelt Slurink trots.

Natuur en beleving

Onder de vlag van NAUPAR vaart de grootste bruine vloot van Nederland: imposante authentieke zeilschepen, met aan het roer schippers die graag hun steentje bijdragen aan natuurbeleving. Dat sluit aan bij de wens van veel gasten: steeds meer binnen- en buitenlandse toeristen willen wel graag de natuur in, maar zonder deze overmatig te belasten.

Educatieve arrangementen

Er waren via NAUPAR daarom ook vóór het Gastheerschap al reizen te boeken naar Nationaal Park Nieuw Land: de Marker Wadden Expeditie biedt een uniek inkijkje in de ontwikkeling van deze nieuwe eilandengroep. Voor scholen is er een aantrekkelijke werkweek ontwikkeld, waarin de leerlingen kennis maken met de verrassende natuur van de Oostvaardersplassen en de Markerwadden. Daarnaast leren ze een heleboel over waterkwaliteit, milieu, duurzaamheid en hergebruik.

Uitwaaien in de natuur

Voor iedereen die Nederland en zijn verrassende natuur vanaf het water wil leren kennen, is een zeiltrip naar het Nationaal Park Nieuw Land dus een aanrader: een perfecte bestemming voor families, vriendengroepen, bedrijfsuitjes en werkweken voor scholen. De adembenemende natuur en de bijbehorende rust en stilte worden desgewenst afgewisseld met een stop in een gezellige havenstad aan het Markermeer. Want na het zien van een koppel imponerende zeearenden, een kudde Konikpaarden of een prachtige ondergaande zon, is het ook fijn om alle indrukken te verwerken bij een hapje en een drankje op een gezellig terras.

