75 jaar tjottervloot in Heeg

De Tjottervloot in Heeg bestaat 75 jaar en de Stichting Friese Tjottervloot viert het 25-jarig bestaan. Dubbel feest dat in september gevierd zal worden.

In 1946 beginnen Heit en Mem Piersma bij toeval een herberg-zeilschool in Heeg. Met vier traditionele houten zeilschepen en een pand met weinig voorzieningen, starten ze onder de vlag van de NJHC hun avontuur. Dertig jaar lang zetten ze zich met ziel en zaligheid in om jeugd en volwassenen onvergetelijke vakanties te bieden. De liefde voor zeilen en het houten schip brengt Heit over, Mem draagt zorg voor een aangenaam en ontspannen verblijf op de wal. Duizenden deelnemers vieren er de vakantie van hun leven.

