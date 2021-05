Kampioenen, de prijsuitreiking van de Vendée Globe in Les Sables d’Olonne

Eenendertig van de 33 schippers die hebben deelgenomen aan de 9e Vendée Globe verzamelden zich vandaag in Les Sables-d’Olonne voor de officiële prijsuitreiking en sluitingsceremonie, waarbij Yannick Bestaven (Maître-CoQ) als overall winnaar de hoogste prijs in ontvangst mocht nemen. Er waren nog twee belangrijke aankondigingen: de 10e editie zal op 10 november 2024 vanuit Les Sables d’Olonne vertrekken en de zeilers krijgen later dit jaar eindelijk de kans om de racefans te ontmoeten, tijdens een populair festival dat op zaterdag 25 september 2021 zal worden georganiseerd!

www.vendeegobe.org (engels)