Plastic Soup Surfer, hoe één persoon verschil kan maken

Merijn Tinga is een zeldzaam soort avonturier. Watersporter in hart en ziel, kon hij het plastic zwerfafval rondom zijn surfboard niet langer aanzien en nam actie. In Plastic Soup Surfer schetst hij zijn transformatie van surfer tot luis in de pels van politiek en plastic producenten. Het boek doet twee dingen. Het vertelt het avontuur van de successen én tegenslagen die Merijn als plastic warrior tegenkwam. Tegelijkertijd staat het boek boordevol informatie over de plastic problematiek en ontkracht het een aantal plastic mythes. Daarmee inspireert hij elke onvermoede rebel.

