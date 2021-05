Schrijf je voor hét kano- en supevenement door het Groene Hart!

Op de langste zaterdag van dit jaar worden verschillende peddelmarathons georganiseerd onder de titel ‘GoudaPeddelt’. Zowel recreatieve als professionele deelnemers krijgen een unieke route over de stadse grachten, sloten en waterlichamen van het prachtige groenblauwe Groene Hart voorgeschoteld. Je kan met een kano/ kajak en ook SUP (Stand Up Paddle) meedoen met GoudaPeddelt. Bovendien kan de route als wedstrijd worden gevaren of als toertocht.

Watersportverbond