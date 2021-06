Marrekrite heeft het drukker: recreanten vliegen het water op in coronatijd

Het zijn drukke tijden voor de Marrekrite, de organisatie die ook verantwoordelijk is voor de aanlegplaatsen voor de watersport. Rondom in Fryslân wordt hard gewerkt aan allerhande onderhoud van ligplaatsen en bijbehorende voorzieningen. Het is een vervangingsoperatie van jaren. En dat terwijl de drukte op het water – juist door corona – alleen maar groter werd.

Omrop Fryslan