Wat een finish!

Na 1.300 nautische mijlen en 4 nachten op zee, was het alsof de eerste etappe van The Ocean Race Europe net was gestart. Zowel in de eenheidsklasse VO 65 als in de ontwikkelingsklasse IMOCA 60. De exclusion zone voor de Portugese kust zorgde voor een noord/zuid splitsing in de vloot. De VO65 Mirpuri Foundation Racing en het IMOCA 60 Team and Bureau Vallée kozen de noordelijke route met het oog op een koudefront. Hoewel die strategie aanvankelijk gunstig leek te zijn, moesten ze het uiteindelijk afleggen tegen de zuidelijke gelukszoekers. De lichte en veranderlijke wind zorgde tevens voor continue positiewisselingen in de kop. Nek aan nek ging het richting de eindstreep.

The Austrian Ocean Racing Project met de debuterende, Nederlandse schipper Gerwin Jansen (Hasselt) en navigator Jolbert van Dijk (Lelystad) trokken aan het langste eind in de VO65. Zij wisten in op het nippertje Ambersail – 2 achter zich te houden. Dan hebben we het over slechts iets meer dan 6 seconden! Het Nederlandse Team Childhood I van schipper Simeon Tienpont zat daar weer 55 seconden achter. Sailing Poland van schipper Bouwe Bekking kwam een kleine minuut later als vierde over de eindstreep. Binnen ruim 5 minuten waren alle zeven VO65’s binnen.

Bij de IMOCA 60’s ging de winst naar CORUM L’Épargne van de Franse schipper Nicolas Troussel. De voorsprong op 11th Hour Racing team was ongeveer 1,5 minuut. Binnen een tijdsbestek van ongeveer een kwartier waren alle 5 IMOCA 60’s binnen.

Voor de voorlopige uitslagen, zie https://www.theoceanrace.com/en/europe/racing/tracker.

Gerwin Jansen – schipper The Austrian Ocean Racing Project

“We hadden nooit kunnen verwachten dat we hier als winnaars zouden staan. We hadden natuurlijke wel een goede voorbereiding en goede hoop. Maar dat dit het resultaat is, daar zijn we super blij mee. Wij zijn de nieuwkomers. We hebben niet veel ervaring met The Ocean Race.”

“De laatste 3 mijlen waren zo intens, echt ongelofelijk. We bleven gewoon vechten. De laatste nacht was geweldig; het ging hard, het was nat, het was de echte ervaring op deze boot. We hebben gewoon zo genoten en dit is het resultaat. Natuurlijk was het een eindsprint, maar ik denk dat wat wij goed hebben gedaan, is hoe we ons ten opzichte van de vloot positioneerden. Afhankelijk van waar we waren, hadden we altijd de binnen- of buitenzijde. In die laatste mijlen hebben we de juiste beslissingen genomen.”

Simeon Tienpont – schipper Team Childhood I

“Wat een etappe. De opzet was om met vier ervaren professionals, de jonge professionals te coachen. Het was geweldig. In vier dagen gebeurde wat anders in een halve race rondom de wereld gebeurt. De spirit is goed en er staat een fantastisch, jong team. We hebben met elkaar enorm geknokt, hard gevaren, een hoop fouten gemaakt en af en toe een hoop goede dingen gedaan. Gaaf om deze eerste etappe op het podium te staan.”

Bouwe Bekking – schipper Sailing Poland

“Ik denk dat wij zeer tevreden kunnen zijn. Gisteren toen er veel stond, 25 tot 30 knopen, waren we heel erg snel. Ik denk dat we samen met AkzoNobel Ocean Racing de snelsten waren. Daarna kwam alle boten bij elkaar toen we het einde van het front tegenkwamen. Vervolgens was het ‘stop and go’. Het was een beetje een loterij, maar dat hoort bij zeilen.”

PROVISIONAL RESULTS:

IMOCA

1st: CORUM L’Épargne

2nd: : 11th Hour Racing Team

3rd: LinkedOut

4th: Offshore Team Germany

5th: Bureau Vallée

VO65

1st: The Austrian Ocean Race Project

2nd: AMBERSAIL-2

3rd: Team Childhood I

4th: Sailing Poland

5th: AkzoNobel Ocean Racing

6th: Viva México

7th: Mirpuri Foundation Racing Team