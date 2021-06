Elfstedentocht met een skûtsje

Donderdagochtend 3 juni gaat Team Verwisseling van start in een poging de Elfstedentocht te varen met een wedstrijdskûtsje. Geheel op zeil- en spierkracht en non-stop! De route van ruim 200 km met meer dan 100 bruggen voert langs de elf Friese steden, waar diverse prominenten de rittenkaart zullen afstempelen. Begin en eindpunt is Yndyk aan het Heegermeer, de thuishaven van skûtsje Verwisseling. Het Team verwacht ruim 3 dagen onderweg te zijn en zondag 6 juni te finishen.

Als onderdeel van de crowdfunding campagne voor een nieuw grootzeil wil Team Verwisseling een unieke uitdaging aangaan door twee Friese tradities samen te brengen; Het Skûtsjesilen en De Elfstedentocht. Skûtsje Verwisseling, gebouwd in 1925 en met een lengte van 20 meter, werd oorspronkelijk gebruikt als vrachtschip. Tegenwoordig zorgt het Team voor het onderhoud en wordt er fanatiek wedstrijd gezeild met dit varend monument.

De route, die grotendeels uit smal vaarwater met veel (vaste) bruggen bestaat, zal beginnen en eindigen bij de vaste ligplek Yndyk nabij Woudsend aan het Heegermeer. Waar de windrichting of het vaarwater zeilen niet mogelijk maakt, zal worden gejaagd (het aan een lijn voorttrekken van het schip vanaf de wal), geboomd (met lange palen voortduwen van het schip) of geroeid. Met een doorvaarhoogte van bijna 20 meter, zal de mast vaak gestreken moeten worden om de vele bruggen te passeren.

Gezien de weersvoorspelling zal de Elfstedentocht met de klok mee gevaren worden. Dus vanuit Yndyk is de eerste stad/stempelpost op de route Stavoren. Van daaruit gaat het via het IJsselmeer naar Hindeloopen en Workum. Het vervolg gaat via de binnenwateren naar Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Sneek, IJlst en Sloten om uiteindelijk weer te eindigen in Yndyk. De stempels zullen gezet worden door o.a. Wiebe Wieling, voorzitter van de Friesche Elf Steden en Gjalt de Jong, skûtsje verslaggever van Omrop Fryslân. Gedurende de tocht is het skûtsje live te volgen via Track&Trace.

Alle links zijn te vinden op http://www.skutsjeverwisseling.nl/elfstedentocht

Volg en steun Team Verwisseling met deze uitdaging, online of langs de route!