Vaarplezier lanceert ‘Introcursus Vaarregels’

Speciaal voor de watersporter die geen Klein Vaarbewijs nodig heeft, maar wel de voorrangsregels hoort te kennen, lanceert Vaarplezier de ‘Introcursus Vaarregels’ die in één avond te volgen is.

Als je gaat varen, moet je de vaarregels kennen. Niet alleen gewoon logisch, het staat ook in de wet. Maar goed nieuws: dan hoef je niet altijd een complete cursus Klein Vaarbewijs te volgen. Daar heeft Vaarplezier nu de perfecte oplossing voor: de Introcursus Vaarregels. We gaan 1 avond varen en dan leggen we je de belangrijkste vaarregels en verkeersborden uit. En een paar dingen over veiligheid. Zodat je daarna met een gerust gevoel met je sloep, supplank, roeiboot, waterfiets, motorkruiser, zeilboot of waterfiets over de Nederlandse wateren kunt tuffen, zoeven of scheren.

De Introcursus Vaarregels is nuttig voor iédereen die het water op gaat, maar Klein Vaarbewijs niet nodig heeft. Deze Introcursus is ook niet voldoende om daarna examen te doen voor het Klein Vaarbewijs, maar is wel een mooie en handige opstap als je dat daarna wél wilt doen. Of een handige update voor als je je vaarbewijs lang geleden gehaald hebt.

De verplichting om de vaarregels te kennen staat in het Binnenvaart Politie Reglement, artikel 1.02. Daarin staat o.a. dat de schipper verantwoordelijk is voor naleving van de reglementen. Dat kan natuurlijk alleen als je die reglementen ként.

Wij vergelijken het vaak met fietsen: als je op de fiets de stad ingaat, heb je geen rijbewijs nodig, maar je moet je wel aan de verkeersregels houden. Je kunt boetes krijgen als je je daar niet aan houdt. Dat geldt ook op het water: zonder vaarbewijs moet je nog steeds weten hoe de verkeersregels en -tekens functioneren.

De ‘Introcursus Vaarregels’ wordt in eerste instantie gegeven in Amsterdam en Harderwijk en zal in de loop van het jaar uitbreiden naar andere Vaarplezier-locaties in heel Nederland.

Meer informatie over de Introcursus Vaarregels vind je op www.vaarplezier.nl/introcursus-vaarregels