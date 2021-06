Via de App op de haven betalen

“Eenvoudig en op elk moment uw liggeld betalen” zegt Volker Meuzelaar lachend, als hij praat over de lancering van de app ‘i-Marina’. Met dit ligplaats-betaal/boeking-systeem kan een watersporter online een plekje afrekenen of reserveren; elektra/water én de benodigde codes voor sanitair, WiFi et cetera regelen. Als de gegevens van de boot al ingevuld zijn, kan het met een druk op de knop.

Zeker sinds Corona is het belangrijk om zelf te kunnen betalen of van tevoren te weten of je terecht kan in de haven van je keuze. Waar in 2020 de havens nog beperkingen hadden – ze mochten niet te veel passanten ontvangen en er is een tijd geweest dat zelfs het sanitair gesloten moest zijn – merken havens nu dat er ook bij passanten wat veranderd is. “Men wil niet een hele dag varen en dan te horen krijgen ‘we zijn vol’. Anderzijds wil een watersporter ook niet nu al boeken voor augustus. Dat past dan weer niet in de vrijheid, die watersport biedt. Ons systeem zit er net tussenin.”

i-Marina levert inmiddels beheersoftware aan een 100 tal havens in Nederland en België. Door deze software kunnen havenmeesters zien welke ligplaatsen vrij zijn, welke gereserveerd zijn en waar er nog ruimte is. De vrije ligplaatsen zijn online te betalen of boeken. “Dat kon al via onze site.” Nu hebben we ook een app voor de frequente watersporter. Wat er via de app mogelijk is bepaalt de haven. Alles zonder meerkosten voor de passant overigens: wij rekenen af met de haven. Als je in de app de gegevens van het schip ingevoerd hebt, kan je meteen kijken of er een plekje voor je is. Of dat je nog even door moet varen. Want dat kan ook he. We maken de ligplaatsen niet van elastiek. Was het maar zo!”

Per 1 juni is de app i-Marina online. Een app waarmee de watersporter online een plekje in een haven kan afrekenen of reserveren waarna; elektra/water én codes voor sanitair, WiFi et cetera geregeld zijn. Eenvoudig allemaal via 1 app.

