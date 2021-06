Voortvarende start van Nederlandse schippers in Ocean race Europe

De Nederlandse schippers Gerwin Jansen (The Austrian Ocean Racing Project) en Simeon Tienpont (Team Childhood I) kenden zondagmiddag een voortvarende start van de tweede etappe van The Ocean Race Europe. De Oostenrijkse VO65 schoot van de lijn in Cascais om vervolgens de zes concurrenten voor te blijven tot aan de eerste boei.

