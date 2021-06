Zeilers van The Ocean Race Europe vechten tegen barre omstandigheden in Straat van Gibraltar op weg naar Middellandse Zee

Een dag na het vertrek uit Cascais, Portugal voor de tweede etappe van The Ocean Race Europe, trotseerde de 12 boten tellende vloot vanmiddag felle tegenwind in de Straat van Gibraltar – de smalle en drukke waterweg die het vasteland van Europa scheidt van Noord-Afrika – op weg naar Alicante, Spanje.



De Straat van Gibraltar is een van de drukste commerciële scheepvaartroutes ter wereld en vormt voor de bemanningen de overgang van de uitgestrekte Atlantische Oceaan naar de ingesloten wateren van de Middellandse Zee.

Zoals verwacht zorgden sterke oostelijke tegenwinden van meer dan 40 knopen voor zware omstandigheden voor de jachten van The Ocean Race Europe tijdens de drie uur durende doortocht door de Straat van Gibraltar.

De vijf IMOCA en zeven VO65 bemanningen maakten korte metten met de eerste etappe van de tweede etappe. Vincent, voordat ze ’s nachts naar het zuidoosten draaiden en vanochtend de effecten begonnen te voelen van oostelijke tegenwind vanuit de Middellandse Zee op hun tocht door de Golf van Cadiz.

Mirpuri Foundation Racing Team (POR), onder leiding van de Franse Yoann Richomme, nam het voortouw tussen de VO65’s tijdens de eerste nacht op zee in de tweede etappe. Richomme’s internationale bemanning van mannen en vrouwen leidde tot ongeveer 40 zeemijlen (nm) / 74 kilometer (km) van de Marokkaanse kust waar ze de leiding afgaven aan Sailing Poland, geleid door Bouwe Bekking (NED).

“We zijn in de Straat van Gibraltar en zijn eigenlijk op de Marokkaanse kust en op dit moment ligt Sailing Polen aan de leiding dus dat is best leuk, maar het is heel, heel winderig geweest,” zei Bekking op maandagmiddag.

“We zagen tot 46 knopen. Op dit moment neemt de wind iets af maar het is nog steeds een stijve 30 knopen. We zijn in gevecht met Mirpuri Foundation Racing Team vlak achter ons en dan is de IMOCA LinkedOut net iets verder uit de kust en AkzoNobel Ocean Racing is naar de andere kant overgestoken, dus we moeten de komende 10-12 uur maar zien hoe het allemaal gaat lopen.”

Sinds het vertrek uit Cascais tijdens de tweede etappe, waren twee Franse teams – Thomas Ruyant’s LinkedOut en Louis Burton’s Bureau Vallée – verwikkeld in een fascinerende downwind match race aan de kop van de IMOCA 60 klasse.

De twee waren nooit meer dan een paar mijl van elkaar verwijderd geweest, totdat een probleem aan boord van Bureau Vallée hen terugzette achter Robert Stanjek’s non-foiling Offshore Team Germany (GER) en Nicolas Troussel’s CORUM L’ Epargne (FRA), toen ze dicht bij de kust van Marokko naar het noorden gingen.

“We hebben 38 knopen wind en dat is een beetje overdreven,” zei Clarisse Cremer aan boord van LinkedOut. “Maar het maakt niet uit, want we gaan een beetje sneller, we doen veel, heel veel overstagjes tussen Spanje en de Afrikaanse kust, om de tien en vijftien minuten een overstagje, dus iedereen staat op het dek. We willen zo snel mogelijk gaan en dat is een beetje vermoeiend want niemand kan een dutje doen of zo want we moeten zo efficiënt mogelijk zijn.”

14_00_210606_TORE01_JRE_0947_12221.jpg

Download

Tweede etappe van The Ocean Race Europe, van Cascais, Portugal, naar Alicante, Spanje.

© Sailing Energy/The Ocean Race

Ondertussen heeft Charlie Enright’s 11th Hour Racing Team (USA) opmerkelijke vooruitgang geboekt sinds de herstart van de race gistermiddag, zeilend zonder de bakboordfolie, die beschadigd was geraakt bij een incident met een geankerde boot kort na de start van de tweede etappe.

“We hebben leg 2 hervat, op weg naar onze Alicante, met iedereen veilig en gezond,” merkte Enright op. “Het doel is om het zo dicht mogelijk bij elkaar te houden en de boot binnen de perken te houden en te zien of we een paar punten kunnen pakken en deze show op de weg kunnen houden en niet de handdoek in de ring gooien.”

Gisteren vertrokken ze met 77 mijl / 143 km achterstand op het peloton, maar vanmiddag lagen ze nog maar 36 mijl / 67 km achter LinkedOut toen ze de Straat van Gibraltar naderden.

Voor de start van de tweede etappe werd in Cascais druk gediscussieerd over de winnende strategie bij de doortocht door de Straat van Gibraltar. De consensus was om een kant te kiezen: ofwel het zuiden, kort overstag gaan langs de Marokkaanse kust, ofwel het noorden, hetzelfde doen langs de Spaanse kustlijn – en niets ertussenin zou volstaan.

Onder aanvoering van Sailing Team Poland koos het merendeel van de VO65 bemanningen voor de zuidelijke optie, maar twee van hen – eerst Erik Brockmann’s Viva México (MEX), en daarna AkzoNobel Ocean Racing (NED) – kozen voor het noorden in de hoop op een rustigere zeiltocht.

In de IMOCA’s hielden de bemanningen van LinkedOut en Offshore Team Germany elkaar nauwlettend in de gaten op de zuidelijke route, terwijl de als derde geplaatste CORUM L’ Epargne-zeilers het probeerden op de noordelijke route.

Uiteindelijk bleek er weinig te kiezen tussen de noordelijke of zuidelijke opties. Om 1300 UTC vandaag, toen de leiders de verboden zone, gevormd door de Gibraltar.