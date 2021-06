Invoering te complex en meer onderzoek nodig over verkoopmogelijkheden

De invoering van het omstreden doorvaartvignet in Amsterdam is uitgesteld tot uiterlijk de start van het vaarseizoen 2022. De gemeente heeft meer tijd nodig om het vignet te kunnen invoeren. Aanvankelijk zou dat op 1 april jl. gebeuren. Vervolgens werd het uitgesteld naar mei en vandaag werd bekend dat het naar komend voorjaar is doorgeschoven.

Watersport-TV