NEDERLANDS GEBOUWD LUXE WEDSTRIJD 59CS JACHT MET HANDGEMAAKT BENTLEY INTERIEUR

Contest Yachts heeft samengewerkt met Bentley Motors aan de creatie van een werkelijk uniek jachtinterieur voor de recent gelanceerde Contest 59CS van de scheepswerf naar aanleiding van een idee van de beroemde Russische muzikant en regisseur Garik Sukachev, passend bij het voortreffelijke cabineontwerp van de Continental GT V8 Coupe.



Als creatief persoon, brengt Garik Sukachev uniciteit in alles wat hij aanraakt, en het idee hier was om het mooie werk van de twee uitstekende jacht- en autoconstructeurs te combineren. Dit jumelage-concept zit al lang in het denken, en in nauwe samenwerking waren de twee bedrijven in staat om deze visie volledig uit te voeren.

Bijzonder is dat dit bouwproject ook van start ging in het zeer bijzondere jubileumjaar 2019, waarin de heer Sukachev zijn 60e verjaardag viert, Contest Yachts hun 60e verjaardag, en Bentley Motors een 100e verjaardag.

In hand met de premium Nederlandse jachtbouwer werd de speciaal bestelde, op maat gemaakte bekleding gemaakt door vakmensen van Bentley Design Services, dat zich, net als Contest Yachts, specialiseert in het creëren van maatwerkoplossingen voor de klanten van het merk.

De luxueuze cabine van de opdrachtgevende Bentley Continental GT V8 Coupé was al voorzien van Hotspur Red leder, gecombineerd met contrasterend Linen beige huid – een styling die Bentley vervolgens kon helpen recreëren in de nieuwe 18-meter Contest 59CS, een nieuw model dat eind 2020 voor het eerst op de markt wordt gebracht.

Contest Yachts is een scheepswerf die bekend staat om zijn buitengewone aandacht voor detail in techniek en uitrusting, en dit op maat gemaakte Bentley-interieur sluit hier goed bij aan, waarbij de interieurbekleding de kenmerkende diamant-in-diamant stiksels van Bentley laat zien. Dit unieke stiksel vereist exact 712 steken per diamant en een hoog niveau van vakmanschap om te produceren op een speciaal in opdracht gegeven machine, exclusief voor Bentley Motors. En buiten vormt de aantrekkelijke diepblauwe romp van het Contest jacht een perfecte aanvulling op de Light Sapphire afwerking van de Continental GT V8 Convertible Coupé.

De Bentley-styling past goed bij het interieurontwerp van het jacht door Wetzels Brown Partners, de vaste designpartner van de werf. Zij hebben nauw samengewerkt met de teams van zowel Contest als Bentley om dit opmerkelijke resultaat te bereiken.

Arjen Conijn, CEO en mede-eigenaar van Contest Yachts, zei: “Onze familie bouwt al meer dan 60 jaar zeiljachten en motorjachten van topklasse. We staan bekend om onze grondige aanpak van maatwerk, waardoor we aan de verwachtingen en voorkeuren van elke klant kunnen voldoen. Dit project is het ultieme voorbeeld van deze aanpak – samenwerken met de heer Garik en Bentley om de droom van een klant werkelijkheid te laten worden.”

Brett Boydell, Head of Bentley Design Collaborations bij Bentley Motors, zei: “Dit project was een kans voor Bentley Design Services om een aantal van hun vele vaardigheden te laten zien in een werkelijk unieke samenwerking. Bentley auto’s omarmen kwaliteiten van vakmanschap en styling die alleen bereikt kunnen worden op het hoogste niveau van nautisch design.”

Geclassificeerd voor all-ocean zeilen en gecertificeerd door Lloyd’s Register, ’s werelds toonaangevende classificatie- en nalevingsautoriteit, werd de echte go-anywhere 18-meter Contest 59CS eind 2020 voor het eerst te water gelaten. Zoals bij alle Contest jachten is dit model verkrijgbaar met een breed scala aan interieur plannen, en net als bij de Bentley interieur kan worden ingericht naar exclusieve verzoeken. Bij Contest Yachts noemen we het ‘Building Dreams Together’.