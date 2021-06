De Hiswa te water 2021 gaat door. De versoepelingen en positieve berichten met betrekking tot Covid hebben de organisatie doen besluiten het licht op groen te zetten en vol gas te geven met de voorbereidingen. Exposanten en watersportliefhebbers reageren enthousiast op het goede nieuws. De grootste in-water bootshow in Noord-Europa wordt gehouden van 1 tot en met 5 september. In de Bataviahaven in Lelystad zullen ruim 300 boten te zien zijn, variƫrend in lengte van 3 tot 30 meter.

