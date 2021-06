De zon schijnt en het roofvisseizoen is weer begonnen, kortom het is tijd om weer naar buiten te gaan. Yamaha Pro Fishing en Roofmeister lanceren samen een nieuwe vorm van wedstrijdvissen met de Fish Challenge Powered by Yamaha Pro Fishing. Een online wedstrijd met een gezond competitie element en mooie prijzen, maar waar met name het plezier van afdruipt. Dat is sinds een jaar niet bepaald een makkelijk streven, vanwege de vele Corona restricties. Met de start van de Fish Challenge Powered by Yamaha Pro Fishing brengen Roofmeister en Yamaha fanatieke vissers toch weer wat dichter bij elkaar.

Roofmeister

Roofmeister is het digitale platform voor elke roofvisser uit de Benelux. Dankzij de kennis van het team zorgen zij voor interessante content omtrent het roofvissen van snoek, snoekbaars, baars, zeebaars, meerval, roofblei of exotische roofvissen. Zo houden zij hun lezers op de hoogte van het nieuwste materiaal en roofvis-producten maar ook staan zij ze bij met leuke en handige tips & tricks die het vissen nog uitdagender maken.

Yamaha Pro Fishing

Al jarenlang heeft de veeleisende visser vertrouwen in Yamaha en wordt het merk geassocieerd met de ultieme viservaring. Met betrouwbare buitenboordmotoren voor zeevissers en zoetwatervissers vanaf de 2,5 pk portable t/m een 425 pk ‘powerhouse’; met visboten in het aluminium, polyester, polyethyleen en RIB-segment, of opblaasbare rubberboten, en een milieuvriendelijke serie elektromotoren. Met het Yamaha Pro Fishing label versterken wij deze gedachten en onderstrepen wij de veelzijdige mogelijkheden van onze producten op het gebied van sportvissen, voor de professionele maar ook recreatieve vissers.

De Fish Challenge Powered by Yamaha Pro Fishing

De laatste jaren hebben grote roofviswedstrijden een grote vlucht genomen. Competities met meer dan 50 volledig uitgeruste boten is al lang geen uitzondering. Deze evenementen zijn vooral bekend voor de echte professionele vissers. De Fish Challenge Powered by Yamaha Pro Fishing is echter een wedstrijd die toegankelijk zal zijn voor iedereen: jong en oud, wel of geen boot, beginner of gevorderde.

Het digitale tijdperk biedt daarbij talloze voordelen. Geen referees die de vissen eerst moeten zien voordat ze geregistreerd kunnen worden, maar eenvoudigweg de vangstfoto met meetlint en speciale wedstrijdbadge versturen naar de wedstrijdorganisatie die het vervolgens verwerkt in een live leaderboard en een live webblog op www.roofmeister.nl. Geen fysieke verzamelplaats of prijsuitreiking, maar alles online en met behulp van o.a. live streams.

Schitterende prijzen

Voor dit nieuwe en unieke concept tellen bijna alle roofvissen mee: de snoek, snoekbaars, baars, zeebaars, roofblei(winde) en meerval. Los van een mooi competitief weekend maakt het koppel dat het meeste aantal centimeters roofvis weet te scoren, kans op een waarde cheque t.w.v. EUR 400, vrij te besteden bij Hengelsport Wesdijk. Daarnaast zal er nog een mooie prijzenpot worden uitgereikt aan de andere succesvolle vissers, voor bijvoorbeeld de grootst gevangen vissen per vissoort. Ook telt de leukste en origineelste vangstfoto mee, deze winnaars ontvangen een exclusieve UFX Masterclass van een van de ervaren Ultimate Fishing Xperience visgidsen. Kortom, dit wil je niet missen! Meer informatie over de prijzen en spelregels vind je hier:

https://bit.ly/FishChallengeYamahaProFishing

De Fish Challenge Powered by Yamaha Pro Fishing zal in 2021 op zaterdag 26 en zondag 27 juni plaatsvinden. Je kunt je vanaf nu inschrijven via deze link.