Zeilend onderwijsschip Wylde Swan na 7 maanden terug in Nederland

Na 7 maanden zeilen over de wereldzeeën keert vrijdag 11 juni het zeilende onderwijsschip Wylde Swan terug in Harlingen. Aan boord zijn 30 middelbare scholieren, 4 docenten en 11 crewleden. Deze laatste van 5 reizen voert van Sint Maarten naar Harlingen en brengt de Wylde Swan weer terug thuis. De leerlingen die deze reis maken zijn 46 dagen lang aan boord.



Waar men zich op de oceaan bevond, wisten ze aan boord soms niet… Ervaren kapitein Richard Slootweg plakt op een oceaanoversteek alle digitale systemen die de positie weergeven af en zeilt met zijn team alleen op de zon en de sterren de oceaan over. Op een dag met veel wolken is dat lastig. Dan weten de leerlingen dat ze zich in een bepaalde cirkel van 200 kilometer bevinden. Omdat er nergens land is en de diepte tegen de 6000 meter loopt, maakt dat niet uit. Als het na de Azoren 5 dagen lang volledig bewolkt blijft, wordt men langzamerhand wel wat onzeker. Maar bij het openbreken van de lucht en nemen van de Poolshoogte ontdekken de scholieren dat ze lang niet slecht gegokt hebben waar ze zich bevinden.

In oktober 2020 was het nog onzeker of de onderwijs-op-zee reizen van Masterskip zouden doorgaan. Na veel, met name medisch, overleg stelde de rederij een coronaproof protocol op. Verder werd het belang van de reis voor de leerlingen nog eens onderzocht. De combinatie van de veiligheid en het grote belang zorgde ervoor dat de Wylde Swan op 22 oktober 2020 als enige schip van de vloot de thuishaven verliet.

Na 5 reizen, 150 leerlingen en bijna 50 crewwissels over de halve aardbol zijn er nul besmettingen. Het protocol blijkt te werken.

De Wylde Swan vouwt haar vleugels niet voor lange tijd op. Na een kort onderhoud in Harlingen vertrekt het Friese Tall Ship weer naar zee om naar Ijsland te zeilen. Daar staan vanaf begin juli 10 reizen met internationale trainees op het programma.