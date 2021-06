Nederlandse 49er teams op medaillekoers tijdens Allianz Regatta

Op de voorlaatste dag van dit Wereldbekerevenement laat Medemblik zich van zijn beste kant zien met zon, golven en windkracht vijf. De Nederlandse 49er teams, zowel bij de mannen als de vrouwen, zijn op medaillekoers. Op zondag 13 juni staat de medalrace op het programma van de Allianz Regatta, voor de beste tien teams van het klassement. Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan als klassementsleider de finale in. Bart Lambriex en Pim van Vugt starten 2 punten achter de Duitse koplopers Megendorfer/Spranger. Beide Nederlandse teams zijn al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz wel op kop, niet tevreden

Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben na 11 gezeilde races 11 punten voorsprong op het Duitse duo Bergman en Wille. Op een derde plaats staat het Nederlandse team van Odile van Aanholt en Emma Siewers. Die op hun beurt weer op zeven punten achter de Duitsers. Willemijn Offermans en Elise Ruyter plaatsen zich ook voor de medalrace op 13 juni met een zevende plaats in de ranglijst.



Ondanks de koppositie, waren Bekkering en Duetz niet tevreden met hun laatste twee races van de dag. Annemiek Bekkering legt uit.

“Vandaag was gewoon moeilijk. De wind was heel verschillend over de baan. Je moet je koppie er wel bij houden. Op het laatst waren we niet meer zo scherp. Ook die korte typische Medemblik golven, ondanks dat we ze kennen, maken het ook minder leuk.”

“We staan eerste en dat is wel super fijn. Ook de eerste race van vandaag hebben we echt netjes gevaren. De laatste twee races was jammer, niet eens zozeer uit qua resultaten maar we voeren gewoon niet netjes en dan kom je met een rot gevoel op de kant. Morgen de medalrace, daar kunnen we er niet genoeg van hebben.”

“De Allianz Regatta in Nederland is natuurlijk hartstikke leuk, maar daarom hebben we het ook druk. Iedereen is hier, je hebt meer contact met vrienden en familie en onze sponsors. Dus we moeten gewoon veel dingen doen deze week. Eigenlijk, zodra we op de kant zijn, hebben we nog wel vijf uur voor de boeg met besprekingen over Tokio en de gym. Dus het is wel veel. Maar als we eenmaal op het water zijn gaat het om deze race. In de nabespreking komen dan meestal de Olympische Spelen wel weer aan de orde.”

Bart Lambriex en Pim Vugt moeten twee punten inhalen voor het goud

Bart Lambriex en Pim van Vugt moesten de koppositie afstaan aan Megendorfer en Spranger.

Lambriex neemt de dag door: “We hadden wel een prima dag met een 2-7-5. Het was best lastig met de wind. We misten een shift (winddraaiing red.) in de tweede en derde race, dat is kostbaar. De races zijn van hoog niveau, de Duitsers hadden echt een goede dag. We gaan morgen van eigen kracht uit en een zo goed mogelijke race varen. De punten liggen te dicht bij elkaar om er echt een tweestrijd van te maken.”