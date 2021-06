Twee keer goud voor Nederlandse 49er zeilers op Allianz Regatta

Voor de kust van Medemblik pakken de Nederlandse 49er zeilers het goud, zowel bij de vrouwen als bij de mannen op de Allianz Regatta. Bart Lambriex en Pim van Vugt noteerden een derde plaats in de medalrace en wonnen daarmee hun eerste goud als team in de 49er. Annemiek Bekkering en Annette Duetz wonnen de medalrace en claimen daarmee de eindoverwinning in deze wereldbekerwedstrijd.

Lambriex en Van Vugt, eerste goud samen

Het Nederlandse duo, dat zich als laatste van Team Allianz wist te plaatsen voor de Olympische Spelen, moest het Duitse team achter zich laten en het Franse Team niet te veel voor zich dulden om te winnen. Met een derde plaats in de medalrace lukte dat precies.

Komend vanaf de tweede plaats moesten Bart Lambriex en Pim van Vugt in de medalrace nog de Duitsers voorbij. Eerst was er sprake van een paar uur uitstel vanwege een gebrek aan wind. Eenmaal op het water hadden de Nederlanders een duidelijk strijdplan om te starten aan de rechterkant van de startlijn. Dat lukte, maar het was niet perfect.

Pim van Vugt neemt ons mee: “We lagen bij het startschip, waar we wilden liggen. Alleen we kregen een incident met een Fransman, die legt ons een soort van vast. Dus we waren een beetje laat over de lijn. Maar we konden wel gewoon doen wat we wilden, nog steeds naar de rechterkant. Dat was goed. We hadden een voorsprong op de Duitsers. Maar er waren heel veel druk verschillen in deze zeer lichte condities. Op zich ging het allemaal prima. Alleen kwamen de Duitsers wel heel dichtbij in het laatste rak naar de finish. Was echt wel even spannend.”

“We zijn natuurlijk al een paar keer dicht bij een medaille geweest maar is wel leuk om, als je dan toch op het podium komt, direct goud wint. We zijn heel blij hiermee en het geeft gewoon een beetje vertrouwen richting Tokio. We hebben hier niet de hele wereldtop, maar het zijn wel gewoon goede zeilers.”

“We boeken nog steeds progressie. Dit is voor ons gevoel denk wel het niveau dat we normaal kunnen varen. Het is niet dat we hier iets heel bijzonders hebben gedaan en toch winnen we. Fijn om te zien dat je dan zo kan eindigen als je je niveau haalt.”

Bekkering en Duetz nemen goede gevoel Allianz Regatta mee naar Tokio

Drie Nederlandse teams plaatsten zich voor de medalrace. Bekkering en Duetz winnen het evenement. Odile van Aanholt en Emma Siewers eindigen op de vijfde plaats in het klassement en Offerman en Ruyter op de zesde.

Voor Annemiek Bekkering en Annette Duetz was dit het ideale evenement. Vooral omdat er de hele week heel weinig wind stond. Nu denk je; zeilers willen altijd wind, maar in dit geval niet. Uiteindelijk zijn ze heel blij met de overwinning juist in deze condities. Hoe zit dat?

“We hebben de hele winter met heel veel wind gezeild in Portugal en op Lanzarote”, zegt Anette Duetz. “Dus we wilden heel graag het zeilen in lichte omstandigheden trainen. Japan kan alles worden. En dan vooral met het oog op communicatie aan boord.”

Bekering vervolgt: “Vandaag die medalrace was ook weer super onstabiel. We moeten gewoon heel scherp racen, heel veel samenwerken, goed communiceren. Dus wat dat betreft is deze serie belangrijk in de voorbereiding op Tokio. Dat de sterkste tegenstanders hier niet zijn, maakt niet zo heel veel uit. Met dit weer moet je echt je koppie erbij houden en die jeugdteams kunnen ook verrassen. Dus het was ok. Maar juist echt nodig om dit te doen.”

“Het is daarnaast ook heel leuk dat familie en vrienden op het water komen kijken. En het evenement is ook top georganiseerd. Duidelijke communicatie. Goede wedstrijden. Alles heel efficiënt geregeld. Genieten om thuis te varen.”

Annette Duetz besluit: “Dit goede gevoel van de Allianz Regatta nemen we zeker mee. Het geeft vertrouwen als we straks deze condities hebben.”