Ontsnappingspogingen leveren gemengde resultaten op in The Ocean Race Europe

Het is een lichtweer-schaakspel op de Middellandse Zee nu de IMOCA- en VO65-vloten zich opsplitsen en een spel spelen van risico en beloning.

De 12 internationale teams die deelnemen aan The Ocean Race Europe hebben tijdens hun eerste nacht op zee te maken gehad met een lichte en onstuimige bries nadat ze gisteren waren vertrokken voor de derde en laatste etappe van het inaugurele evenement, van Alicante in Spanje naar Genua in Italië.

De weersvoorspellingen voor de start voorspelden een lichte wind gedurende de hele etappe en ’s nachts maakten de vijf IMOCA 60 en zeven VO65 boten langzame vorderingen weg van Alicante met snelheden die zelden 10 knopen haalden in de gunstige omstandigheden.

Ondanks het trage tempo van de actie zaten de zeilliefhebbers aan de race tracker gekluisterd nadat ontsnappingspogingen van twee teams beide vloten vandaag in tweeën splitsten bij het passeren van de Balearische eilandengroep, bestaande uit Ibiza, Mallorca en Menorca.

In de IMOCA 60s koos de bemanning van Robert Stanjek’s niet zeilende Offshore Team Germany (GER) al vroeg voor een noordelijke route door meteen na het ronden van het laatste merkteken van de koers bij het eilandje Tabarca, dicht bij Alicante, overstag te gaan.

“De noodzaak om in de bries te blijven die we hebben betekent dat we niet altijd de optimale koers varen,” zei Annie Lush van Offshore Team Germany. “Maar het ging erom een hoek te vinden die werkt voor de wind die we hebben.”

Ook in de VO65’s, toen duidelijk was dat het grootste deel van de vloot ten zuiden van Ibiza zou passeren, koos het onder Nederlandse vlag varende Team Childhood-I onder leiding van tweevoudig America’s Cup-winnaar Simeon Tienpont (NED) ervoor om ten noorden van de loxodroom te blijven, op zoek naar betere wind. Dat wierp niet meteen zijn vruchten af.

“We gingen door een zeer lichte nacht, gisteren was het niet echt ons plan om de kust te kiezen maar we voelden dat het goed was om wat langer aan deze kant te spelen,” legde Tienpont uit. “Tegen dan waren we geëngageerd aan een route naar het noorden terwijl de rest naar het zuiden ging.

“Wij hebben op dit moment veel minder wind dan zij, maar zij moeten nog steeds door het gebied met lichte wind om naar het noorden te komen… Er zijn veel verschillen tussen de weersvoorspellingen, maar fingers crossed, wij zijn hier, de vloot is daar en we moeten er het beste van maken.”

Vandaag om 1230 UTC/1430 CEST, terwijl de teams het grootste eiland van de Balearen, Mallorca, naderen – nog steeds in pijnlijk lichte windomstandigheden – heeft Offshore Team Germany een gezonde voorsprong van 12 zeemijl (nm) / 22 kilometer (km) op de resterende vier IMOCA 60s – CORUM L’Epargne (FRA), LinkedOut (FRA), 11th Hour Racing Team (USA), en Bureau Vallée (FRA) – die in een hechte groep racen op ongeveer 50 nm / 93 km ten zuiden van Mallorca.

“Dit wordt zeker niet de snelste etappe”, zegt LinkedOut-schipper Thomas Ruyant. “Het zijn typische mediterrane omstandigheden en het zal moeilijk worden om de snelste weg naar Genua te vinden. Maar we blijven gefocust en vastberaden ondanks de lichte omstandigheden. Het is een echte test van ons geduld!”

Bij de VO65’s passeerde de hoofdgroep van boten de Cabrera archipel 5nm / 10km van Mallorca’s zuidkust – met Bouwe Bekking’s Sailing Team Poland (POL) als eerste, Mirpuri Foundation Racing Team (POR), geschipperd door Yoann Richomme, tweede, en Viva Mexico geleid door Erik Brockmann, derde.

“Mirpuri zit vlak achter ons en ze hebben een beetje meer snelheid dan wij, dus we moeten gewoon slim blijven zeilen,” zei Bekking. “Het is gewoon een kwestie van de beste drukbanen vinden. Het is echt lastig. Er is een enorm hogedruksysteem en we moeten over die bergkam heen. Al met al ben ik best tevreden met waar we staan. Het is beter om eerste te zijn dan laatste!”

Ondertussen, in het noorden, stond Team Childhood-I onderaan de ranglijst omdat de bemanning moeite had om wind te vinden langs de noordwestkust van het eiland.

Aangezien de wind in de regio de rest van de week waarschijnlijk licht en wispelturig zal blijven, kan niemand met zekerheid zeggen of de noordelijke of de zuidelijke route het beste zal uitpakken tegen de tijd dat de teams aankomen in Genua, waar ze op donderdag worden verwacht.

Meer direct zal de focus van alle bemanningen liggen op het in beweging houden van hun boten terwijl ze zich voorzichtig een weg banen door de ontelbare windgaten die vannacht over de wateren van de Middellandse Zee verspreid liggen.