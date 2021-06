De nieuwe Eco Cruiser van Premium Ropes

De Lijnenspecialist bestaat 10 jaar en wij zijn trots om in ons jubileum jaar onze nieuwste innovatie te mogen pre- senteren. Dag in dag uit zijn wij bezig met de verbetering en innovatie van lijn en materialen. We proberen nieuwe dingen, maken nieuwe producten en testen er op los. Zo hebben we vorige jaar de Eco Dock en Eco Fender geïntro- duceerd. En dan nu, na een jaar ontwikkelen en testen, introduceren we de ook de Eco Cruiser van Premium Ropes. Sinds jaar en dag is een dubbel gevlochten polyester lijn altijd heel populair. Het is misschien wel een van de meest gebruikte lijnen in de watersport. Reden te meer om niet stil te zitten en te blijven innoveren. Het is dan ook mooi om te zien hoe deze lijn in de afgelopen 10 jaar een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt heeft.

De Eco Cruiser

De Eco Cruiser van Premium Ropes is het resultaat van het continu ontwikkelen van touwwerk gecombineerd met de wens om duurzaam te ondernemen. Het is één van onze lijnen gemaakt van 100% gerecycled plastic. Deze univer- sele lijn is gevlochten van rPet garens. Deze garens zijn gemaakt van het afval van het meest voorkomende soort plastic Pet, dat doorgaans makkelijk te recyclen is.

rPet gemaakt van oude plastic flessen

rPet is gemaakt door middel van het recyclen van plastic dat voorheen gebruikt werd in verpakkingsmaterialen. Zoals bijvoorbeeld plastic flessen. Nadat het ingezameld is, wordt het gesorteerd, gewassen en daarna verwerkt tot rPet. Het grote voordeel van rPet is dat het bijdraagt aan het verminderen van plastic dat in de oceanen drijft. Lijnen gemaakt van rPet zorgen ervoor dat het plastic afval verminderd en het bedraagt aan het opruimen van de oceanen.

Een complete lijn

De Eco Cruiser is een unieke lijn met mooie moderne kleuren, ligt soepel in de hand en is slijtvast. Kwalitatief doet deze lijn niet onder voor de alom bekende polyester lijnen die al jaren worden gebruikt in de watersport. Het is een betrouwbare lijn die lang mee gaat, zacht en soepel blijft. De Eco Cruiser is Uv-bestendig, keurig rond en heeft een slijtvaste mantel. Het is een complete lijn en kan dus voor diverse toepassingen worden gebruikt. Bijvoorbeeld vallen en schoten maar in de dunnere diameter ook uitermate geschikt als trimlijn.

Over ons

De Lijnenspecialist is een online watersportwinkel met lijnen, verstaging, blokken en toebehoren voor en door zei- lers. Servicegerichtheid en vakmanschap staan bij ons hoog in het vaandel. We geven je graag advies voor de oplos- sing die jij zoekt voor je zeilboot. Ook voor de industrie en architectuur leveren wij touwwerk en RVS staalkabel. De Lijnenspecialist ontwikkelt de meeste lijnen zelf met verschillende fabrieken in Europa. Dit leidt niet alleen tot uniek touwwerk, maar ook tot scherpe prijzen!

