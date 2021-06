Crowdfunding Skûtsje Verwisseling groot succes

Op zaterdag 12 juni, 23:59 uur eindigde de crowdfunding campagne voor Skûtsje Verwisseling die op donderdag 13 mei begonnen was. Doel van de campagne was om voldoende financiële middelen op te halen om een nieuw grootzeil aan te kunnen schaffen. Een maand lang organiseerde het Team tal van (online) activiteiten met als hoogtepunt het non-stop op zeil- en spierkracht varen van de Elfstedentocht. Uiteindelijk is er een bedrag van €18.281,50 gedoneerd, 102% van het streefbedrag.

Gedurende de campagne heeft Team Verwisseling tal van activiteiten georganiseerd. Aan de online pubquiz, bingo en lezing kon vanuit huis deelgenomen worden en speciaal voor de jeugd was er een kleurwedstrijd. Vele bedrijven stelden geheel belangeloos prijzen ter beschikking voor de winnaars. Daarnaast konden donateurs kiezen uit diverse beloningen; van een digitale knuffel, merchandise tot complete dagtochten aan toe.

Het spektakelstuk van de campagne was echter de Elfstedentocht. Met het skûtsje werd non-stop en geheel op zeil- en spierkracht de ruim 200 kilometer lange tocht met meer dan 100 bruggen afgelegd. Aangemoedigd door de vele toeschouwers op locatie en online werd de tocht in 52 uur en 54 minuten afgelegd. Ruim een dag sneller dan vooraf door het Team zelf werd verwacht.

Het gedoneerde bedrag stelt het Team in staat om een nieuw grootzeil aan te schaffen. Samen met een nieuwe mast uit eigen middelen en een nieuwe fok uit sponsorgelden kan Skûtsje Verwisseling binnenkort beschikken over een volledig vernieuwd tuigplan. Via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor alle steun, aanmoedigingen en natuurlijk de donaties.