Randmeren Flevoland groeien dicht met planten, roep om geld om het aan te pakken

Vier provincies en zestien gemeenten die grenzen aan de meren vragen in een brief aan de Tweede Kamer 120 miljoen euro om de problemen op te lossen. “We dachten dat we het met maaien onder controle konden houden. Maar dat maaien is de korte termijn en dat is niet de oplossing. Zeker omdat er in het verleden al een project is geweest dat niet de situatie heeft opgeleverd die we eigenlijk willen”, zegt voorzitter Egge Jan de Jonge tegen Omroep Flevoland.

NOS.nl