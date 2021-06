Recordaantal boetes op het water: ‘Speedboten en jetski’s varen met rotgang langs’

Handhavers hebben vorig jaar een recordaantal boetes op het water uitgedeeld. Er werden in totaal meer dan 4800 prenten uitgeschreven, bijna 50 procent meer dan in 2019 en het hoogste aantal in zeven jaar tijd. En vooral Steenwijkerland valt op. ‘Varen ze met een rotgang langs je boot, halen capriolen uit.’

