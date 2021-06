Portugees VO65 team wint The Ocean Race Europe

Met een kustrace in Genua is zaterdagmiddag de Ocean Race Europe afgesloten. Ondanks een foutje halverwege de race wist Mirpuri Foundation Racing van het begin tot het einde te leiden. Daarmee pakte het Portugese team tevens de eindoverwinning in de VO65. Bouwe Bekking ging met Sailing Poland in de aanval, finishte als tweede en klom daarmee naar de tweede plek overall. Bij de IMOCA 60’s stelde Offshore Team Germany ternauwernood de overallzege veilig door na 11th Hour Racing Team als tweede te finishen.

