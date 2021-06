Ronde om Noord-Holland: “Er stond 40 knopen wind”

De 25e editie van de YSY Ronde om Noord-Holland was dit jaar was het geen wedstrijd, maar een prestatietocht. Dit had alles te maken met de regels rondom evenementen in deze coronatijd: alleen verenigingen mogen wedstrijden organiseren, en Yachtclub Seaport Ymuiden is een stichting. Niettemin was het een geslaagde tocht. Samen met een YSY-organisatielid en twee deelnemers blikken we terug op een tocht met gevaarlijk weer maar tevreden zeilers.

