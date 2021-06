Den Ophef is kapot, Piushaven in Tilburg onbereikbaar voor pleziervaart

Den Ophef, de nieuwste brug over de Piushaven in de Tilburgse binnenstad is kapot. Naar verwachting kunnen drie a vier weken boten de haven niet bereiken. Volgens de gemeente Tilburg is er iets afgebroken van de brug. Er is voor gekozen om het euvel eerst helemaal te verhelpen en dan pas de brug weer te openen voor toeristische bootjes.

Omroep Brabant