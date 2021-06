Nicole Beukers kent geslaagde laatste wedstrijd voor Tokio met olympische vier

Nicole Beukers is er op de Bosbaan in geslaagd de nationale titel binnen te halen in de dubbelvier.

Samen met haar ploeggenoten Olivia van Rooijen, Laila Youssifou en Inge Janssen waren zij veel beter dan de rest van Nederland. Op de finish bedroeg het verschil met de eerstvolgende boot maar liefst 41 seconden. ,,Het was een steady race. Het doel was om een goed ritme neer te zetten en dat vast te houden. We wilden vooral iedereen haal hetzelfde doen en dat is het gelukt.”

Leidsch Dagblad