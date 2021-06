Orka’s vallen zeiljacht aan en zetten tanden in roer: «Twee uur lang doodsangsten uitgestaan» (video)

De opvarenden van een Britse zeiljacht hebben doodsangsten uitgestaan toen een groep van zo’n twintig orka’s hun luxejacht aanviel in de Straat van Gibraltar. De orka’s bleven het schip twee uur lang belagen en zetten zelfs hun tanden in het roer. «Ik vroeg me af of dit mijn einde zou zijn», klinkt het bij een passagier.

