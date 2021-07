Zeeland Regatta gaat door met ruim 250 zeilboten

Op 9, 10 en 11 juli wordt voor Veere gevaren in 10 klassen verdeeld over 3 banen. Bijna de hele Nederlandse top is aanwezig en voor veel klassen geldt de regatta als voorbereiding en eerste krachtmeting voor EK en WK later in het seizoen. Gevaren wordt in de Optimist, Cadet, Splash, Laser 4.7 en Radial, Yngling, Snipe, RS500, RSFeva en 29er.

