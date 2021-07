Primeurs tijdens diploma-uitreiking Maritieme Academie Harlingen

Alle vierdejaars leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen hebben vrijdag hun diploma in ontvangst mogen nemen. Maar liefst 100% van de leerlingen is dit jaar geslaagd. “Daar zijn we ontzettend trots op. Een knappe prestatie in dit bijzondere coronajaar”, vertelt directeur Arjen Mintjes.

