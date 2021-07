STRAK EN ROBUUST BEDOELD VOOR AVONTUUR SPOT GEN4

SPOT Gen4 biedt u een cruciale, levensreddende communicatielijn wanneer u de grenzen van een betrouwbare mobiele service overschrijdt. SPOT Gen4 laat familie, vrienden en collega’s weten dat alles in orde is, of, als het onverwachte gebeurt, wordt uw GPS-locatie met één druk op de knop naar de hulpdiensten gestuurd. Voeg dit robuuste apparaat in zakformaat toe aan uw essentiële uitrusting en blijf verbonden, waar u ook bent.

COMPACT EN ROBUUST – GEMAAKT VOOR AVONTUUR

Stuur een voorgeprogrammeerd SMS-bericht of een e-mail met GPS-coördinaten naar maximaal 10 contacten met uw locatie. Uw waypoint wordt opgeslagen in uw SPOT-account voor later gebruik. Uw opgeslagen waypoints kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in een gedeelde weergave of SPOT Adventures-account.

Stel aangepaste berichten in voor uw volgende avontuur om naar uw lijst met vooraf bepaalde contacten te verzenden. Gebruik deze functie als een secundair OK-bericht.

Met een druk op de knop levert GEOS International Emergency Response Coordination Center uw GPS-coördinaten en informatie aan lokale responsteams – bijvoorbeeld door contact op te nemen met 9-1-1 hulpverleners in Noord-Amerika en 1-1-2 hulpverleners in Europa. De S.O.S. knop is alleen voor noodgevallen.

Spotler