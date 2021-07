Vier de zomer met Het Scheepvaartmuseum

De mooiste vakantiebestemming van deze zomer

Laat de zomervakantie niet in het water vallen en breng een bezoek aan de mooiste vakantiebestemming van deze zomer: Het Scheepvaartmuseum. Er zijn volop activiteiten voor jong en oud. De reisleiders staan klaar om families met jonge cultuursnuivers in de leeftijd van drie tot twaalf jaar welkom te heten. Zij vertellen de mooiste verhalen over de meest bijzondere objecten uit de museumcollectie. Maar dat is niet alles: er is ook een kijk & doe waaier, je kunt mee tekenen aan de haven van de toekomst en voor de kleinste monsters is er een voorleesprogramma. De verhalenverteller neemt iedereen mee naar het opgeknapte VOC-schip en houd je letterlijk een ‘spiegel’ voor. Alle activiteiten zijn gratis met een museumentreebewijs. Nieuwsgierig geworden? Kijk voor het hele programma, data en tijden op www.hetscheepvaartmuseum.nl/vierdezomer.

VOC-schip Amsterdam: een niet te missen highlight van Het Scheepvaartmuseum

Bij Het Scheepvaartmuseum kun je je ook met mooi weer goed vermaken. Stap aan boord van het net opgeknapte VOC-schip. Al xxx bezoekers zijn je voorgegaan. Voel de wind in je haren en de zon op je bol. Ervaar hoe het schip er van binnen uit ziet: bezoek de kapiteinshut, schiet een kanon af, probeer de hangmatten uit en kruip in het ruim. Maar leer ook meer over de keerzijde van de ‘gouden eeuw’. In de zomervakantie is er dagelijks een familieverteller op het schip aanwezig. Waar ging het schip eigenlijk naar toe? Wat gebeurde er ‘in de Oost’? Wat is het verhaal áchter de spiegel? Luister en kom van alles te weten over deze publiekstrekker.

Schip ahoy: bezoek clipper Stad Amsterdam

Speciaal voor de zomervakantie ligt het grote zeilschip Stad Amsterdam afgemeerd bij Het Scheepvaartmuseum. De clipper is maar liefst 76 meter lang en beschikt over 31 zeilen met een totale oppervlakte van 2.200 vierkante meter. Het schip is in de zomervakantie van woensdag t/m zondag te bezoeken. Bezoekers mogen rondkijken aan dek, kunnen een speurtocht doen en kunnen vragen stellen aan de stoere bemanningsleden. Let op: vanaf 14 jaar is een geldig identificatiebewijs verplicht. In het museum kun je een tijdslot boeken.

Nog veel meer te doen

Naast het ontvangst van de reisleiders, de teken- en voorleesactiviteiten en de kijk en doe waaier is er nog veel meer te beleven. Zo kunnen families bijvoorbeeld genieten van de junior audiotour: ontdek wie Michiel de Ruyter heeft vermoord, wat er allemaal te eten was aan boord van een VOC-schip en waarom het niet zo slim is om op walvissen te jagen. Of bezoek de tentoonstelling het Verhaal van de Walvis, de grote zeereus, en leer meer over de walvisjacht en hoe deze de walvis tot een bedreigde diersoort heeft gemaakt.