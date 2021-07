Para-sailing in de lift; RS Venture Class in Para-Worlds onderdeel van de World Sailing WK 2023.

Para-sailing is in de lift. Steeds meer verenigingen in Europa bieden een vorm van aangepast zeilen aan. De RS Venture is een vast onderdeel van World Sailings’ Para Development Program. Een programma speciaal ontwikkeld door World Sailing om Para Sailing weer aantrekkelijk te maken en uiteindelijk de zeilsport weer een onderdeel van de Paralympische spelen te laten uitmaken.

Een belangrijk onderdeel van dit programma is het reduceren van complexiteit. RS Sailing samen met World Sailing hebben met de RS Venture niet alleen een boot maar ook een wedstrijdconcept ontwikkeld. Hierbij kunnen teams gebruik maken van beschikbaar gestelde boten tijdens de World Sailing evenementen. Het zorgt er voor dat de zeilers niet meer hun eigen boot mee hoeven te nemen. Dat zorgt voor een significante reductie in zowel de kosten als de complexiteit van het wedstrijd zeilen.

De RS Venture

De RS Venture is een tweemans kielboot met een a-symetrische spinnaker. Sinds 2018 een officieel World Sailing Para Development class. De boot wordt gestuurd met een joystick die te bedienen is vanuit de 2 kuipstoelen. Voor wie niet de mogelijkheid hebben om de joystick te bedienen is er ook een elektrische stuurinrichting beschikbaar.



De RS Venture is een van de drie para Sailing classes die onderdeel uitmaken van de 2023 World Sailing Championships in Scheveningen. Voorafgaand aan het evenement zal de RS Venture International Class een programma in Nederland faciliteren zodat zowel Nederlandse teams als buitenlandse teams de mogelijkheid hebben om zich optimaal voor te bereiden op dit evenement.

Vanaf deze maand zullen er vier RS Ventures beschikbaar zijn in Nederland. Deze zijn door RS Sailing beschikbaar gesteld in de aanloop naar het WK in 2023 voor een combinatie van training en wedstrijd activiteiten.

Christoffel van Hees, RS Venture Class coach en coördinator.

Christoffel van Hees heeft jarenlange ervaring met coaching, programma ontwikkeling en Para Sailing in zijn rollen binnen het watersportverbond en binnen World Sailing. Hiermee blijkt Christoffel de aangewezen kandidaat om de RS Ventures in Nederland the coachen en coördineren . “Ik ben zeer vereerd dat ik met de RS Venture het aangepast zeilen in Nederland een nieuwe impuls mag geven. Niet aleen omdat ik de RS zeilboten lijn erg vooruitstrevend vind, maar RS heeft een geweldig team van mensen waar ik heel erg graag voor en mee ga werken. Ik kijk er naar uit.”

Programma 2021

Juni en Juli: zijn er 4 boten beschikbaar voor verenigingen die hiermee willen proefvaren er kan hiervoor een persoonlijk plan worden opgesteld.

Travemuende Woche, onder de amateur zeilers ook wel bekend als een van de grootste en gezelligste zeilevenementen in Europe. Tijdens de travemuende Woche zal het WK in de RS Venture plaatsvinden. Hiervoor zullen de 4 RS Ventures uit Nederland ingezet worden als charter boot. Als voorbereiding op de Travemuende Woche al er een training worden georganiseerd door Christoffel op 9,10 en 11 juli

August: 2-7 augustus en 20-31 augustus zullen er trainingen georganiseerd worden door Christoffel, waar zowel nationale als internationale teams zich voor kunnen aanmelden. Zowel om te trainen in de RS Venture als om te proef varen.

2022-2023

In 2022 en 2023 zullen de RS Ventures meedoen aan de Allianz regatta in Juni, voorafgaand aan dat evenement zullen er training clinics georganiseerd worden door Christoffel. Vervolgens zou er tussen juli en september op Scheveningen getraind kunnen worden, als voorbereiding op de World sailing championships. Zo kunnen verschillende zeilers uit verschillende landen zich goed voorbereiden op de kampioenschappen.