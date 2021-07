Schipper Caroline van Veerpont Anna is een echte avonturier

Caroline van Wijngaarden (47) heeft heel de wereld al afgereisd, onder andere de Pacific gezeild, Spitsbergen Noorwegen, de Caraïben.

“Ik ben altijd al het buitenbeentje van de familie geweest. Ik ben eerst het onderwijs in gegaan, maar eigenlijk lag daar niet mijn passie. Ik had een bepaalde onrust, wilde iets met ambachten en wilde de wereld zien. Uiteindelijk kwam ik op de zeevaartschool in Enkhuizen terecht.”

