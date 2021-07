Lancering van de nieuwe Hanse 460

De Hanse 460 markeert de lancering van een nieuwe modelreeks die radicaal innovatief design combineert met traditionele Hanse-waarden zoals snel cruisen en gemakkelijk varen.

In een spannende pitch vielen de jachtontwerpers van Berret-Racoupeau in La Rochelle op met een visie die een nieuw rompontwerp biedt, evenals een zeer veelzijdig cockpit- en interieurontwerp. Samen met het ontwikkelingsteam van Hanse werd een gezinscruiser ontwikkeld met als doel nieuwe normen te stellen op het gebied van gebruiksgemak, individualisering en zeilprestaties. En dat alles in een sportief, modern exterieurdesign en een uitmuntend interieurdesign, voorzien van exclusieve details.

Andreas Unger, Hanse Product Manager: “Onze nieuwe Hanse 460 is een Hanse door en door. Met de flexibele optielijst kan de klant de boot in ontelbare variaties configureren, zowel aan dek als onderdeks. Verder hebben we veel nadruk gelegd op een fijn uitgebalanceerde zeilperformance op basis van een hoog tuig met een groot zeiloppervlak, diverse kielopties en een uitgekiende dek lay-out. Gecombineerd met het nieuwe, sportieve ontwerp en de voor Hanse kenmerkende eenvoudige bediening, is het resultaat een allround winnend pakket.”

Romp: De nieuw ontwikkelde, hydrodynamische romp beheert de evenwichtsoefening tussen een smalle waterlijn, voor een betere rompsnelheid, en een brede romp boven de waterlijn met kinstukken voor en achter, waardoor de grootst mogelijke binnenruimte ontstaat. De omgekeerde boeg zorgt ervoor dat de boot minder overhelt bij harde wind, terwijl de geprononceerde boegkanten het voordek zo droog mogelijk houden.

Dek: Het nieuwe dekontwerp heeft 14 te openen luiken en acht te openen ramen voor een maximale lichtinval en ventilatie benedendeks. Veel slimme opties maken het mogelijk de kuip optimaal aan te passen. Deze omvatten een elektrisch neerlaatbaar zwemplateau met trap, een wetbar met spoelbak en grill, evenals telescopische davits die gelijk met de kuipvloer kunnen worden neergelaten wanneer ze niet worden gebruikt. De optionele hardtop kan worden uitgerust met een vast windscherm en zonnepanelen om hernieuwbare energie op te wekken, en past perfect bij het aerodynamische silhouet van de boot.

Tuigage: Royale zeiloppervlakten van 114m² upwind en 234m² downwind wijzen op het enorme prestatiepotentieel van de Hanse 460. De standaard boegspriet met geïntegreerde ankerarm dient als voorlijk overstag punt voor voorzeil en gennaker en kan een tweede voorstag nemen voor genua of reacher. Optionele elektrische rolreefinstallaties voor grootzeil en voorzeil en elektrische lieren zijn net zo goed een onderdeel van Hanse’s typische gebruiksgemak als de verplichte zelfkerende fok. Naast de standaard fok zijn ook een 105% fok en een 145% genua van Quantum beschikbaar als fokzeilen.

Interieur: Niet minder dan 48 lay-out combinaties geven klanten alle gelegenheid om hun Hanse 460 naar wens te configureren. Of het nu als een eigenaars jacht is met een master hut inclusief ensuite badkamer en twee comfortabele achterkajuiten; of als een charter jacht met 10 slaapplaatsen en drie badkamers – alles is mogelijk. Ook de kombuis kan volledig aan de wensen van de klant worden aangepast. Naast diverse koel- en vriesmogelijkheden is er ook ruimte voor een wijnkoeler, vaatwasser en een driepits gasfornuis met oven in de langs- of U-pantry, die met verschillende kleuren en oppervlaktematerialen naar wens kan worden aangepast. Een ander optioneel hoogtepunt is het volledig uitgeruste navigatiegedeelte met naar voren gerichte zitplaats, dat in deze klasse ongeëvenaard is. De uitgebreide optielijst, variërend van een wasmachine in de bijkeuken tot flatscreens in de mastercabine en de salon, wordt bekroond door het Flagship Package, dat exclusieve stoffen en materialen omvat, evenals een verborgen bar achter de opklapbare rugleuning in de salon.

Met de nieuw ontwikkelde 3D-configurator op de Hanse-website kunt u alle opties van de Hanse 460 verkennen en aanpassen.